وزيرة التضامن تزور مركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب فى الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

فى ثانى محطاتها خلال جولتها الحالية بمحافظة الإسكندرية، زارت نيفين القباج وزيرة التضامن رفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مركز التدريب والتشغيل المهنى بمنطقة غيط العنب، والذى تديره جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأعربت القباج عن سعادتها الشديدة لزيارة المركز، مضيفة أن المركز هو مؤسسة غير هادفة للربح تقوم على خدمات توظيف للباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتوفير تدريب عالى الجودة فى المهارات ذات الصلة بالصناعة للعمال والباحثين عن العمل، وسد الفجوة بين احتياجات العمل والعمالة الماهرة، ليسهم بدوره فى نمو ريادة الأعمال والنمو الاقتصادى.

وأضافت القباج أن المركز يضم ٤ مراكز داخلية، مركز التدريب ويقوم على تنمية وتطوير المهارات طبقا لمتطلبات سوق العمل، ومركز التوظيف ويوفر احتياجات السوق من العمالة الفنية المدربة، ومركز خدمات الصيانة المنزلية ويقوم على التسويق لخريجى مركز التدريب والتشغيل المهني، ومركز ورش العمل الصناعية ويهتم برعاية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ولفتت القباج إلى أن المركز يقدم برامج تدريبية متخصصة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، تعمل على التعاقد مع الشركات بهدف رفع مهارات العاملين، كما يقدم برامج تدريبية تتراوح بين شهرين إلى ٣ أشهر مقابل رسوم، وتتضمن برامج: اللحام (كهرباء - أرجون ' قصدير - أنابيب - أوكسى - استلين - CO2، وبرامج تدريب ميكانيكا، وكهرباء سيارات، والنجارة، والتركيبات الكهربية، وبرامج الملابس الجاهزة، وفنون الفندقة والطهي، وبرامج الصحة والسلامة المهنية.

وتفقدت القباج الورش الخاصة بالمركز، وتحدثت مع المستفيدين من الورش والمتدربين وعلى هامش الجولة اجتمعت القباج مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، واستمعت إلى عرض تفصيلى عن تاريخ الجمعية ومشروعاتها رؤيتها وأهدافها خلال الفترة المقبلة.