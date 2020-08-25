اليوم السابع
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نتنياهو يصل قاعدة عسكرية لمتابعة الوضع على الحدود مع لبنان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:28 م
نتنياهو يصل قاعدة عسكرية لمتابعة الوضع على الحدود مع لبنان نتنياهو
كتب سمير حسنى

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وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، إلى احدى القواعد العسكرية فى الشمال لمتابعة الوضع على الحدود مع لبنان، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

كان الطيران الحربي الإسرائيلي قام بالتحليق فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان، وألقى الطيران قنابل مضيئة على الحدود مع جنوب لبنان بعد سماع دوي انفجارات في المنطقة ، وبحسب ما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك حادث أمني على الحدود مع لبنان وقد تم إغلاق بعض محاور الطرق في المنطقة ، فيما ذكرت  شبكة سكاي نيوز الإخبارية ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ، عثرت على فتحة في السياج الحدودي مع لبنان ، ورود أنباء عن عملية تسلل قرب ميس الجبل اللبنانية على حدود إسرائيل.

 

نتنياهو

اسرائيل

لبنان

الجيش الاسرائيلي

جيش الاحتلال

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