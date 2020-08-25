لجنة الأعلى للجامعات تتفقد الاستعدادات النهائية بكلية التربية النوعية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، صباح اليوم، أعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات ، التى ضمت الدكتور وجدى رفعت نخلة عضو لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي ، و الدكتور محمد على السيد عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية ، العميد عمرو القندقلى عضو هيئة الرقابة الإدارية ، فى زيارتهم الثانية لتقييم المبنى المخصص لإنشاء كلية التربية النوعية بالحرم الجامعى القديم ، والوقوف على الاستعدادات النهائية تمهيداََ لبدء الدراسة واستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد 2020 / 2021 .

وفى بداية الزيارة عقد الدكتور أحمد عزيز لقاءََ ترحيبياََ بأعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى أن تكون رافداََ من روافد التنوير والفن والثقافة فى مصر، من خلال بناء أجيال مزودة بالعلم والمعرفة فى شتى مجالات التخصص وقادرة على الارتقاء بالذوق العام للمجتمع والبيئة المحيطة، موضحاً أن إنشاء كلية التربية النوعية بالجامعة يعد خطوة مهمة للمجتمع السوهاجى نظراََ للعجز الشديد فى الكوادر النوعية المتخصصة من معلمى المراحل التعليمية المختلفة، لذلك أصبح من الضرورى إنشاء صرح يهتم بإعداد وتخريج معلمين متخصصين فى مجالات التربية الفنية والموسيقية والاقتصاد المنزلي.

كما قدمت الدكتورة زينب محمود الشريف أستاذ التربية الفنية بكلية التربية، عرض توضيحى عن أهمية إنشاء كلية للتربية النوعية بسوهاج وأهدافها ورسالتها المرجوة منها، متحدثة عن أقسام الكلية وفروعها وشروط القيد ونظام الدراسة والامتحانات طبقاً للائحة المقررة، إضافة إلى شرح مكونات المبنى وما تم إنجازه من تجهيزات وفرش وأدوات لاستكمال القاعات والغرف الإدارية والمعامل والورش التدريبية بتكلفة تتخطى المليون جنيه.

وقد اصطحب رئيس الجامعة أعضاء اللجنة لتفقد مبنى الكلية للوقوف على ماتم تنفيذه فعلياً، حيث شملت الزيارة قاعات الاستذكار، معامل الحاسب الآلي، المخازن، المكاتب الإدارية، غرف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب معاينة ورش النجارة والمعادن، والتربية الموسيقية، وكذلك أتيليهات النحت، الخزف، الرسم والتصوير، الملابس،التصميم، التريكو والكروشيه، النسيج اليدوي، والأشغال الفنية، بالإضافة إلى زيارة معامل التغذية ومركز الفنون.

حضر اللقاء وشارك فى الجولة التفقدية الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، المحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتورة صباح صابر العميدة السابقة لكلية التعليم الصناعي، اللواء حاتم صادق مدير عام الامن الجامعي، الدكتور احمد عاطف مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية .

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة سوهاج وأعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الاعلى للجامعات

رئيس جامعة سوهاج وأعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الاعلى للجامعات

رئيس جامعة سوهاج وأعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الاعلى للجامعات

رئيس جامعة سوهاج وأعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الاعلى للجامعات

قاعات كلية الزراعة

قاعات كلية الزراعة

قاعة كلية الزراعة