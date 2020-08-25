كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب الوكالات

صرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء أن إجمالى عدد المصابين بكورونا المستجد ارتفع إلى 17,945 حالة، بزيادة 280 حالة اعتمادا على البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، حسب طرق الانتقال المرض، اكتشفت 264 حالة لانتقال العدوى داخليا و16 حالة وافدة من القادمين من الخارج.

وتراجع عدد المصابين الجدد، إلى عتبة الـ200 بعد 4 أيام من تسجيل الرقم فى حدود 300 بصورة متواصلة.

وبقى عدد المصابين الجدد خلال اليومين الأخيرين فى حدود 200 على التوالي، بعد أن سجل أكثر من 300 خلال الفترة من 21-23 من الشهر.