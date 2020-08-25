اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:14 ص
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا تطهير الشوارع فى كوريا الجنوبية
كتب الوكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء أن إجمالى عدد المصابين بكورونا المستجد ارتفع إلى 17,945 حالة، بزيادة 280 حالة اعتمادا على البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، حسب طرق الانتقال المرض، اكتشفت 264 حالة لانتقال العدوى داخليا و16 حالة وافدة من القادمين من الخارج.
 
وتراجع عدد المصابين الجدد، إلى عتبة الـ200 بعد 4 أيام من تسجيل الرقم فى حدود 300 بصورة متواصلة.
 
وبقى عدد المصابين الجدد خلال اليومين الأخيرين فى حدود 200 على التوالي، بعد أن سجل أكثر من 300 خلال الفترة من 21-23 من الشهر.
 

كوريا الجنوبيه

كوريا

الصحه الكوريه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة