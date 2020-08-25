اليوم السابع
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طالب مصرى يدخل موسوعة جينيس للمرة الثانية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:06 م
طالب مصرى يدخل موسوعة جينيس للمرة الثانية.. اعرف التفاصيل موسوعة جينيس
ماجد تمراز

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قال الطالب محمد رأفت عبد الفتاح، طالب مصري دخل موسوعة جينيس للمرة الثانية، إن هناك حماسا كبيرا بين زملائه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية في الفترة المقبلة، حيث إنه دخل الموسوعة في تمرين اسكواد، وهو أحد التمرينات الرياضية يتم استعمال اليدين والقدمين فيه، ويقوم بارتداء شنطة بها أوزان لتصعيب مهمته.

وأضاف، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc الذي يذاع على قناة قناة dmc، أنه يسعى إلى كسر العديد من الأرقام، في العديد من التمرينات التي يتم التدريب عليها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه حاول قدر المستطاع أن يحافظ على لياقته البدنية في فترة انتشار الفيروس واستغلال فترة تواجده في المنزل.

يشار إلى أنه كان رجل خمسينى دخل موسوعة جينيس أكثر من 60 مرة، حيث يعتبر الأقوى في العالم رسميا، واسمه عمر خانبييف يعيش في داغستان، حسب تقرير عرضته فضائية "روسيا اليوم".

من ناحية أخرى يذكر أن أقوى رجل فى أستراليا ينام على كرسى بذراعين خوفا من أن يتعرض للاختناق بسبب ضخامة عضلاته، حيث يبلغ وزنه 180 كيلوجرام.

وأدى تضخم عضلات أليكس سايمون، فى كتفيه والظهر والرقبة إلى عدم قدرته على النوم فى وضع مستقيم إلا من خلال كرسى بذراعين مدعوما بمجموعة من الوسائد، وفقا لما ذكرته جريدة "ديلى ميل" البريطانية.


موسوعة جينيس

جينيس

ارقام قياسيه

اخبار

تمرين اسكواد

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