ضوابط ومواعيد معرض ديارنا بالإسكندرية لاستقبال الجمهور

كتب ــ مدحت وهبة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعى داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري ،كما يفتح أبوابه استقبال الجمهور اعتباراً من الساعة 12 ظهراً حتى 12 مساءً.

وكانت وزارة التضامن قد أكدت أن المعرض يشارك فيه 6 محافظات هى القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد40 عارضاً وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والاكسسوار واعمال الرسم على الخشب، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة الى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة .

و يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر 2020 ويتم تعقيمه مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدى على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح .