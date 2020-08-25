سكان لويزيانا الأمريكية يتسعدون لمواجهة إعصار لورا.. صور

رويترز

حذرت الحكومة المحلية في ولاية لويزيانا الأمريكية، السكان من إعصار لورا، حيث سارع الجميع نحو الإستعداد لمواجهة الإعصار من خلال ملأ أكياس الرمل لصد المياه أو تغيير مصدرها لتقليل الخسائر.

ويقترب توقف إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك، من مستواه أثناء الإعصار كاترينا لعام 2005، وسارعت مصافي التكرير الساحلية اليوم الثلاثاء لخفض العمليات قبل إعصار كبير يقترب من ساحل تكساس ولويزيانا.

وسيكتسب الإعصار لورا قوته بسرعة فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك ومن المتوقع أن يصبح إعصارا كبيرا يدفع رياحا سرعتها 115 ميلا في الساعة (185 كيلومترا في الساعة) قبل أن يضرب الساحل الأمريكي، وفقا لما ذكره المركز الوطني للأعاصير.