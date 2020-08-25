دكتور جامعى صباحا وعامل فخار ليلا.. قصة كفاح هانى هلال ابن المنوفية "صور"

المنوفية - محمد فتحى

الدكتور هانى عبد الله هلال، وشهرته هانى هلال، ابن قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قصة نجاح كبيرة تدعو إلى الفخر لشخص طور من نفسه من الحصول على دبلوم صنايع حتى حصل الثانوية العامة المنزلية، وكلية التربية النوعية، والماجستير، والدكتوراه.

يقول الدكتور هانى عبد الله هلال، لـ"اليوم السابع": "فى البداية حصلت على دبلوم صناعى عام 1997 فى قسم المعمار ولكنى لم أستسلم لهذا القسط من التعليم رغم ظروفى المادية الصعبة وقتها، وقررت التقديم للثانوى العام المنزلى بمدرسة أمين الخولى الثانوية بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وحصلت عليها فى عام 2000 بمجموع 86% بالشعبة الأدبية وقررت وقتها الالتحاق بكلية التربية النوعية بمدينة أشمون جامعة المنوفية، عقب أخذ آراء المتخصصين وأهل الخبرة، حيث إننى كنت ألحق بالعديد من كليات القمة وهى الإعلام جامعة القاهرة، ولكننى قررت الالتحاق بكلية التربية النوعية شعبة الإعلام لأنه كان حلم حياتى".

وأكد "هلال": "كنت أعمل مع والدى فى ورشة الفخار وأدرس فى نفس الوقت، حيث يومى عبارة عن الذهاب إلى الكلية صباحا والعودة منها عصرًا والذهاب إلى الورشة والعمل مباشرة لإراحة والدى ومساعدتى فى الظروف المادية، خاصة أننى كانت لدى مطالب كثيرة من أسرتى وأشقائى، حيث أقوم بتصنيع الفخار بالورشة عبارة أزيرة وقلل لشرب المياه، حيث يبلغ سعر الزير من 5 إلى 15 جنيها، والقلة من 2 جنيه إلى 5 جنيهات للبيع بسعر الجملة، ويتم توزيع البضاعة بداية من الإسكندرية حتى صعيد مصر لتجار التجزئة، لبيعها للأهالى".

وتابع الدكتور هانى هلال: "أصبحت خريج كلية التربية بمدينة أشمون جامعة المنوفية دفعة 2004 بتقدير عام جيد جدا وترتيبى وقتها الثالث على الدفعة، حصلت على الماجستير عام 2009 بتقدير عام امتياز، وتم تعيينى عام 2012 ضمن حملة تعيين الحاصلين على الماجستير، بوظيفة أخصائى إعلام ثانوى عام بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، الإدارة التعليمية بأشمون، حتى حصلت على درجة الدكتوراه عام 2015 بتقدير عام امتياز مع التوصية بطبع الرسالة وتوزيعها على الجامعات".

وأضاف الدكتور هانى عبد الله هلال: "تقدمت إلى أحد المعاهد الخاصة وتم قبولى بالمعهد مباشرة وذلك عقب تقديم الأوراق الخاصة بى، وعملت بهذا المعهد ما يقرب من عامين، ثم قررت الاستقالة منه وذلك عقب قيام مسئولى المعهد بمحاولة إجبارى على الاستقالة من وظيفة أخصائى الإعلام بوزارة التربية والتعليم ولكنى رفضت ذلك لعدم ضمان الجهات الخاصة وثقتى كل الثقة بالجهات الحكومية لحماية أبنائى".

وطالب هانى هلال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن ينظر لظروفه ومعاناته فى حصوله على دراجات الماجستير والدكتوراه بتقدير امتياز، بتوظيفه فى إحدى الجامعات الحكومية.