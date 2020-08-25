خطوات سداد مديونيات الكهرباء لتجنب رفع العداد

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق سداد مديونيات الكهرباء المختلفة لشركات توزيع الكهرباء، لتجنب رفع العداد عن المشترك، خاصة أن هناك العديد من المواطنين يعانون من تراكم فواتير استهلاك الكهرباء التى أصبحت دينا عليهم لا بد من سداده لتجنب رفع العداد، وفيما يلى خطوات سداد المديونيات:

1- تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء لتقسيط المديونية.

2- سداد 25% من قيمة المديونية.

3- تقسيط باقى المديونية على 24 شهرا بحد أقصى بدون فوائد.

4- إذا كانت المديونية كبيرة وتخص كبار المشتركين من الممكن أن يحصل المشترك على نسبة خصم من قيمة المديونية مقابل سداده كاملة مرة واحدة.