اليوم السابع
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حجز طفل لقيادته "سيارة كسح" ودهسه طفلا آخر فى المنوفية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:54 م
حجز طفل لقيادته "سيارة كسح" ودهسه طفلا آخر فى المنوفية جثه -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حجز طفل يبلغ من العمر 13 عاما، أسبوعا، لقيادته سيارة كسح للصرف الصحى بدائرة المركز لقيامه بقيادة السيارة وهو فى سن الطفولة ودهسه أحد الأطفال في قرية زنارة والذي لقي مصرعه  .

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز تلا، يفيد بمصرع يوسف وليد علام 9 سنوات، أسفل عجلات سيارة كسح صرف صحي، يقودها طفل عمره 13 عاما، وذلك بجوار منزله وفر هارباً من موقع الحادث، وسلم نفسه لمركز الشرطة.

 

وتحفظ مركز شرطة تلا على الطفل قائد سيارة الكسح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح الدفن.

 

 


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