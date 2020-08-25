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حبس وغرامة 40 ألف..عقوبة التهرب من تراخيص الدراجات البخارية بالقانون الجديد

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:00 ص
حبس وغرامة 40 ألف..عقوبة التهرب من تراخيص الدراجات البخارية بالقانون الجديد قانون المرور الجديد_ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد العديد من العقوبات التى فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان، بعدما تم عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق.

 

وقال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى البرلمان حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد، واشتمل القانون على عقوبات رادعة لمشترى الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.

 

وأضاف المصدر، أن قانون المرور الجديد نص فى مواده على منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا لمواصفات القياسية، والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة، وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة، وحظر ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة، والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها.

 

ولفت المصدر، أنه توجد مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان، تقر بأنه سيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل المتواجدة داخل الدولة لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

 

 


إدارة المرور

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