حبس الجزار المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها ووضعها بـ"الثلاجة" فى الهرم

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته ربة منزل تبلغ من العمر 28 عامًا، بسبب خلافات زوجية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف الجزار المتهم بقتل زوجته في الهرم، بالاتهامات المسندة إليه من قبل النيابة العامة بجنوب الجيزة، وقال المتهم، إنه يرتبط بصلة قرابة مع المجني عليها، حيث إنها من أبناء عمومته، وأنه تزوجها منذ عدة سنوات، زواجًا تقليديًا بعدها بدأت تدب الخلافات بينهما، التي لم تكن تنتهي، حتى وصل الحال بها أن قررت مقاضاته أمام محكمة الأسرة للحصول على حق تمكين من مسكن الزوجية ونفقة.

وتابع المتهم، أنه بعد علمه برفع دعوى قضائية ضده، بدأ في محاولة الإصلاح بينه وبين زوجته، وسمح له العودة إلى المنزل مرة أخرى، بعدما كان رافضًا ذلك من قبل، وبدأت الأمور تسير بشكل طبيعي بينهما إلى أن اكتشف أنها لم تتنازل عن الدعاوى القضائية التي رفعتها ضده، رغم جلسات الصلح التي عقدوها، وكتابته "قائمة منقولات" جديدة، وهو ما جعله يجن جنونه.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه حدثت مشاجرة عنيفة بينه وبين زوجته يوم ارتكابه الجريمة، دفعته لاستلال سكين والانقضاض عليها وضربها حتى لقت مصرعها، بعدها قام بمحاولة إخفاء أثار الجريمة، ووضع بقايا جثمانها في ثلاجة لحوم يحتفظ بها داخل المنزل، حتى لا تخرج رائحة عفن منها وتفضح أمره، تمهيدًا للتفكير فى خطة للتخلص من الجثمان، دون أن يشعر به أحد.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المجنى عليها كانت قد أقامت دعوى قضائية خاصة بتمكينها من مسكن الزوجية، بعد خلافات بينهما، واعتقد الزوج أنها تنازلت عن القضية، بعد توقيعه على قائمة جديدة بالمنقولات، إلا أنه اكتشف أن القضية ما زالت تنظر بالمحكمة، بالإضافة إلى خلافات أخرى بينهما دفعته لارتكاب الجريمة.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة المجنى عليها، حيث أكدوا أن خلافات تجمع بين المجنى عليها وزوجها "جزار"، وأنه عقب غلف هاتفها توجه والدها إلى الشقة للاطمئنان عليها، واكتشف صدور رائحة كريهة من داخل ثلاجة، وفوجىء بجثتها مقطعة لأشلاء داخلها.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الهرم،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل تدعى "أ.ف" مقطعة أشلاء داخل ثلاجة مسكنها، وتبين هروب زوجها " م.ش" جزار، ووجهت أسرة الضحية اتهاما للزوج بقتلها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.