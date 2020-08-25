اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعلن حالة الطوارئ فى تكساس

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:59 ص
ترامب يعلن حالة الطوارئ فى تكساس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب الوكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حالة الطوارئ فى ولاية تكساس بسبب إعصارى "ماركو" و"لاورا" اللذين يهددان المنطقة، وبموجب القرار، أوعز ترامب لوزارة الأمن الداخلى والوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ بتنسيق الجهود لتقديم المساعدة العاجلة لسكان المناطق المنكوبة وحماية ممتلكاتهم.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، ستتحمل السلطات الفدرالية 75% من النفقات على أعمال الإغاثة وإزالة آثار الكارثة الطبيعية فى الولاية المذكورة.
 
وأفادت التقارير الإعلامية الأمريكية، بأن إعصار "ماركو" تراجعت قوته يوم الاثنين، بينما تشير التوقعات إلى أن إعصار "لاورا" قد يضرب سواحل خليج المكسيك يوم الأربعاء أو الخميس.
 
واعتبرت السلطات الأمريكية، إعصار "لاورا" خطيرا على حياة السكان، وبدأت بالتحضرات للكارثة، حيث يتم إجلاء السكان من المنطقة.
 

امريكا

الرئيس الامريكى

دونالد ترامب

تكساس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدعى عام نيويورك تحقق فى تضخيم ترامب لأصوله التجارية للحصول على القروض

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:29 ص

ترامب يعلن عن تقديم مليار دولار إضافية لبرنامج الغذاء للأسر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:09 م

ترامب يرد على شخص وصف أوباما بالقرد أثناء كلمته: لنكن لطفاء.. فيديو

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:32 م

ترامب: الديمقراطيون لا يريدون الله أو الأسلحة.. ولن يفوزوا إلا بسرقة الأصوات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:48 م

ترامب يتعهد بحوافز اقتصادية ودعم الشرطة والذهاب إلى المريخ فى ولايته الثانية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:53 م

صور.. ترامب يشيد بإنجازات إدارته في التعامل مع أزمة كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:44 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة