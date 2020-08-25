اليوم السابع
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تدشين منظومة اتصالات داخلية جديدة بمياه سوهاج (صور)

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:28 ص
تدشين منظومة اتصالات داخلية جديدة بمياه سوهاج (صور) منظومة اتصالات داخلية بمياه سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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انتهت إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، من تدشين منظومة اتصالات داخلية جديدة تعمل بنظام VPN لتسهيل ربط أفرع الشركة المختلفة فى جميع مراكز المحافظة ، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأضاف أن النظام الجديد يقدم للمتصل رسالة صوتية تمكنه من الوصول مباشرة إلى الإدارة المعنية بدون وسيط ، وذلك بهدف سهولة التواصل مع العملاء ، هذا بالإضافة الى اتاحة امكانية المكالمة الجماعية لعدد 8 افراد.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أن الشركة تسعى دائما إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى جميع العمليات الإدارية بهدف توفير الوقت والجهد وتنفيذ كافة المهام بدقة وجودة وسرعة عالية تلبى احتياجات العملاء.

يذكر أن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، والعضو المنتدب ، أعلن أنه تم الانتهاء من دق 45 بئر مياه جديد خلال عام 2019/2020 ، بتكلفة تبلغ 29.2 مليون جنيه لزيادة كميات المياه المنتجة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تنفيذ 7 آبار بمركز سوهاج لخدمة 90 الف نسمة كما تم تنفيذ 4 ابار بمركز المنشاة لخدمة 30 الف نسمة كما تم الانتهاء من دق بئرى مياه بمركز ساقلتة لخدمة 35 الف نسمة وبئرى مياه بمركز جهينة لخدمة 65 الف نسمة هذا بالإضافة الى تنفيذ 4 ابار بمركز المراغة لخدمة 40 الف نسمة و 3 ابار بمركز طما لخدمة 60 الف نسمة وتنفيذ 4 ابار بمركز طهطا لخدمة 55 الف نسمة ودق 8 ابار بمركز جرجا لخدمة 57 الف نسمة و 4 ابار بمركز دار السلام لخدمة 50 الف نسمة ودق 7 ابار بمركز البلينا لخدمة 25 الف نسمة.

وشدد اللواء المهندس محمد بدرى على ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث لأنها تمثل مصدر أساسى فى مد المواطنين باحتياجاتهم المائية وذلك عن طريق عدم دق قيسونات الصرف الصحى التى تؤثر على نوعية المياه المنتجة.

 

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منظومة اتصالات داخلية بمياه سوهاج

 

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منظومة اتصالات داخلية بمياه سوهاج

 

WhatsApp Image 2020-08-25 at 9.44.40 AM
منظومة اتصالات داخلية بمياه سوهاج

 

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منظومة اتصالات داخلية بمياه سوهاج

 


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