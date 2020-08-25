إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة توفير كافة الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث التي دارت ووقعت في كافة أنحاء العالم في السطور التالية:- بومبيو يتوجه إلى السودان فى أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يتوجه إلى السودان فى أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة الخرطوم. مقتل وإصابة 14 من أفراد الجيش فى هجوم لطالبان وسط أفغانستان

قتل 8 على الأقل من أفراد الجيش الأفغاني وأصيب 6 آخرون بعد أن شنت حركة "طالبان" هجوما على نقطة تفتيش أمنية في منطقة شهراك بإقليم غور وسط أفغانستان.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة مهددة بالخطر عالميًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. روسيا تسجل 4696 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة سجلت روسيا 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 966189، وهو رابع أعلى عدد للإصابات في العالم. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و740 ألفا و628 حالة، وذلك عقب تسجيل 38 ألفا و949 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع جنوب قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال، موقعا وأرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. الأمن الموريتانى يقرر منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد

قرر جهاز الأمن الموريتانى، منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد وأصدر مدير عام الأمن تعميما إلى السلطات بذلك الأمر

محتجون يشعلون النار بويسكونسن الأمريكية بعد إطلاق الرصاص على رجل أسود أشعل محتجون النار في عدة مبان بولاية ويسكونسن الأمريكية وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في اشتباكات لليلة الثانية بمدينة كينوشا عقب إصابة رجل أسود بالرصاص في ظهره عندما أطلق رجال شرطة النار عليه أمام أبنائه الثلاثة الصغار.

أوغندا تستدعى سفيرتها بالدنمارك ونائبها على خلفية "فضيحة مالية"