أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يتوجه إلى السودان فى أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة الخرطوم.
قتل 8 على الأقل من أفراد الجيش الأفغاني وأصيب 6 آخرون بعد أن شنت حركة "طالبان" هجوما على نقطة تفتيش أمنية في منطقة شهراك بإقليم غور وسط أفغانستان.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة مهددة بالخطر عالميًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
سجلت روسيا 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 966189، وهو رابع أعلى عدد للإصابات في العالم.
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و740 ألفا و628 حالة، وذلك عقب تسجيل 38 ألفا و949 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
قصفت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال، موقعا وأرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
قرر جهاز الأمن الموريتانى، منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد وأصدر مدير عام الأمن تعميما إلى السلطات بذلك الأمر
محتجون يشعلون النار بويسكونسن الأمريكية بعد إطلاق الرصاص على رجل أسود
أشعل محتجون النار في عدة مبان بولاية ويسكونسن الأمريكية وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في اشتباكات لليلة الثانية بمدينة كينوشا عقب إصابة رجل أسود بالرصاص في ظهره عندما أطلق رجال شرطة النار عليه أمام أبنائه الثلاثة الصغار.
أوغندا تستدعى سفيرتها بالدنمارك ونائبها على خلفية "فضيحة مالية"
استدعت أوغندا، سفيرتها لدى الدنمارك ونائبها وذلك بعد بث تسجيل يشير إلى أن الدبلوماسيين تآمروا خلال مؤتمر بالفيديو لتقاسم الأموال التي تهدف إلى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
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