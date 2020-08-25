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بومبيو يتوجه إلى السودان فى أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:08 ص
بومبيو يتوجه إلى السودان فى أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكى
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يتوجه إلى السودان فى أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة الخرطوم. 

 

ويصل وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خارجية أمريكى منذ 2004.
 
 
ونقلت وكالة السودان للأنباء، أن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطى فى السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل.
 
 
ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان، وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان.
 
 
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتى ضمن جولة تشمل إسرائيل، البحرين والإمارات.

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