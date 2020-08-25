كما أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة رفح قذيفتين صوب أرض زراعية قرب معبر "صوفا" شمال شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين القاطنين بالقرب من موقع الاستهداف.