رام الله (أ ش أ)

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال، موقعا وأرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا شرق مدينة رفح ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة للاستهداف.