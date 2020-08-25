انهيار مبنى فى الهند ومخاوف من محاصرة 100 تحت الأنقاض

رويترز

قال نائب هندى، إن ما لا يقل عن مئة شخص محاصرون تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق انهار يوم الاثنين فى بلدة صناعية بغرب الهند، وقال النائب المحلى بهاراتشت ماروتى جوجاولى لرويترز، إن سكان المبنى الواقع فى مهاد على بعد 165 كيلومترا من مومباى العاصمة المالية للهند والبالغ عددهم 200 ساكن لم يكونوا جميعا داخل المبنى وقت انهياره.

وأضاف جوجاولى، من موقع الحادث "اعتقد أن ما بين 100 إلى 125 شخصا كانوا داخل المبنى وقت انهياره".

وتقول شرطة ولاية ماهاراشترا فى غرب البلاد، إن المبنى يضم حوالى 47 شقة، ولم تتأكد السلطات بعد من سبب الانهيار وعدد الضحايا لكن فرق الإنقاذ والسكان المحليين أنقذوا قرابة 30 شخصا.