انطلاق مبادرة "اطمن" لتقديم خدمات طبية إلكترونيا لمواطنى بورسعيد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الاثنين، انطلاق مبادرة اطمن والتى أطلقتها هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وهى مبادرة تتم لأول مرة بمصر، وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنها أداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل عن تدشين أولى خدمات التطبيب عن بعد من خلال توقيع بروتوكول تعاون لتقديم عدد من الخدمات الطبية أون لاين، وذلك عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية لإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد ومجانًا للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال المؤتمر، التحول الطبى الذى نفذ على أرض بورسعيد وذلك بعد اختيار بورسعيد لتكون أول المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتطوير الذى شهدته المستشفيات والوحدات الصحية، والاستعانة بكوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن منظومة التأمين الشامل شهدت اكثر من 15 ألف عملية جراحية دقيقة لم تشهدها بورسعيد من قبل، ومنها جراحة القلب المفتوح للأطفال، وقرنية العين وغيرها، منوها للتطور الهائل بمستشفى النصر والتى شهدت تطوير على أعلى مستوى لم تشهده منذ 18 عاما .

وقدم اللواء عادل الغضبان، أسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهوده ودعمه المستمر لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، وقدم الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتى بذلت جهدا متواصلا منذ تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل ببوسعيد وحتى الآن، مؤكدا أهمية الوعى بجهود الدولة على ارض بورسعيد ودفعها للامام .

وتناول اللقاء، شرحا تفصيليا للمبادرة، وحضر اللقاء، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور عادل تعيليب رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والقيادات الصحية بالمحافظة ومسؤولى التحول الرقمى، وعدد من شباب المحافظة .

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال المؤتمر، أن مبادرة اطمن هى نتاج دمج خدمات التحول الرقمى بمنظومة التأمين الصحى الشامل، واللذان يمثلان أكبر المشروعات القومية التى حققتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد لتكون نموذجا يحتذى به فى باقى محافظات بورسعيد.

وتابع محافظ بورسعيد أن المبادرة تهدف فى المقام الأول لسهولة وسرعة الحصول على الخدمات والرعاية الطبية وتوفير وقت ومجهود المواطنين بما يحقق مستوى الرضا لدى المنتفعين بالمنظومة الطبية الجديدة.

وناشد المحافظ المواطنين، بضرورة الإيمان والوعى بجهود الدولة، لافتا إلى أن ما تم إنجازه فى مصر خلال زمن قياسى كان يحتاج لعشرات الأعوام، ولكن القيادة السياسية واجهت كافة التحديات لتحقيق خطط التنمية المنشودة، مشيرا للجهود المتواصلة التى قدمتها كافة الجهات التنفيذية والطبية للارتفاء بخدمات التأمين الصحى الشامل والدمج بينه وبين منظومة التحول الرقمى، واللذان يسيران بالتوازى على أرض بورسعيد لتقديم خدمات على أعلى مستوى على كافة الأصعدة.



انطلاق مبادرة اطمن لتقديم خدمات طبية (1)



انطلاق مبادرة اطمن لتقديم خدمات طبية (2)



انطلاق مبادرة اطمن لتقديم خدمات طبية (3)



انطلاق مبادرة اطمن لتقديم خدمات طبية (4)



انطلاق مبادرة اطمن لتقديم خدمات طبية (5)



انطلاق مبادرة اطمن لتقديم خدمات طبية (6)



انطلاق مبادرة اطمن لتقديم خدمات طبية (7)