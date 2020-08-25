اليونان تبني سياجا جديدا على امتداد حدودها الشمالية لمنع تدفق المهاجرين

كتبت: هناء أبو العز

أكدت السلطات اليونانية، أنها ستزيد من طول جدار الأسمنت والأسلاك الشائكة التي أقامتها في العام 2012 على حدودها الشمالية، مشيرة إلى أن المشروع سيكتمل خلال ثمانية أشهر.

المتحدث باسم مجلس الوزراء ستيليوس بيتساس، أفاد بأن الحكومة اتخذت هذا القرار العام الجاري بعد أن حاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء دخول الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي في أواخر فبراير.

المسؤول اليوناني أشار إلى أن المشروع الذي تتولى تنفيذه 4 شركات يونانية سيكتمل في غضون 8 أشهر بتكاليف تبلغ 63 مليون يورو، موضحاً أن السياج سيمتد في مناطق أوصى بها الجيش والشرطة.

وأعلن اليونان في شهر مارس، أن السياج الذي يبلغ طوله حاليا 12.5 كيلومتر سيزيد إلى 40 كيلومترا.

وتعتبر اليونان بوابة أوروبا بالنسبة للهاربين من الصراعات في الشرق الأوسط وغيره من المناطق، اذ عبر منها أكثر من مليون مهاجر في العامين 2015 و2016.