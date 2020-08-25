المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تكرم أعضاء مراقبة الامتحانات

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية، والشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية، وبمشاركة عصام فوزي، مدير التعليم الثانوى ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، جميع أعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية بالمنطقة، وجميع أعضاء مركز توزيع الأسئلة؛ لما قدموه من جهود خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية، ولخروج الامتحانات بالإسكندرية بصورة مشرفة، وتم شكر الجميع وتكريمهم بشهادة تقدير.

وتقدم "هاشم" بخالص الشكر والتقدير للشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وعصام فوزى مدير التعليم الثانوي،، ونشأت الصاوى مدير إدارة شرق ووكيل لجنة النظام والمراقبة، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات؛ لما بذلوه من جهد فى امتحانات الشهادة الثانوية.

وكان قد كرم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أوائل الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية؛ تقديرًا لهم على تفوقهم.

وتقدم رئيس الإدارة المركزية بالتهانى والمباركة للطلاب، ولأولياء أمورهم، وحث جميع زملائهم على الاقتداء بهم؛ لتحقيق التفوق والنجاح، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد فى المرحلة القادمة.

وذلك بحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، ومحمد أشرف موجه عام التربية الرياضية والقائم بعمل مدير رعاية الطلاب، ووفاء أبوزيد موجه عام التربية الاجتماعية، وعبده مخلوف مدير إدارة وسط، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة.

وأضاف البيان الصادر اليوم أنه تم تكريم الطلاب بشهادات تقدير، وتمت الإشادة بمستواهم العلمى والدراسى وأخلاقهم العالية، وحصولهم على هذه المراكز المتميزة والدعاء لهم بالتوفيق والفلاح فى الحياة العلمية والدراسية وأن يكونوا سفراء للأزهر الشريف فى كل مكان.