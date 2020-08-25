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الملك عبد الله بالقمة الثلاثية مع مصر والعراق: التدخلات الخارجية تستدعى تنسيقا عربيا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:19 م
الملك عبد الله بالقمة الثلاثية مع مصر والعراق: التدخلات الخارجية تستدعى تنسيقا عربيا الرئيس السيسى و الملك عبد الله
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، خلال القمة المشتركة مع مصر والعراق، أن الأحداث المتسارعة في منطقتنا والتدخل من بعض الأطراف الخارجية تستدعى التنسيق الوثيق والعمل المشترك، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولي جولاتها في القاهرة في مارس 2019".

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، فى العاصمة الأردنية عمان، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شكر أخيه جلالة ملك الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبى، ومؤكداً الحرص على استمرار التشاور بين الجانبين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة.
 
كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

 


الملك عبد الله

الاردن

اخبار الاردن

الرئيس السيسى

العراق

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