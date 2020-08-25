"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم ورشة عمل لـ"تصنيع الكمامات"

الإسكندرية جاكلين منير

نظم المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ورشة عمل لتصنيع الكمامة بمدينة بشاير الخير، كما نظم ندوة بعنوان "العنف الاجتماعى وأضراره" بجمعية شباب من أجل التنميه بالسيوف.

وأشار المجلس القومى للمرأة فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك فى إطار برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء فى مصر، والذى ينفذه فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، تحت إشراف ماجدة الشاذلى مقررة الفرع، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقتى (بشاير الخير والسيوف) بمحافظة الإسكندرية.

وتناولت ورشة تصنيع الكمامات تدريب السيدات عمليا على استخدام ماكينة الخياطة والقص ورسم الباترون، وقامت السيدات المشاركات في الدورة بخياطة الكمامة وفقا للمواصفات.

كما تناولت ندوة العنف الاجتماعى وأضراره، التعريف بأشكال العنف وصوره وأسبابه، وسبل التصدى له، وكيفية التعامل مع المعنفة والخدمات المقدمة للمعنفات بالإضافة إلى التنويه عن الخط الساخن لمكتب الشكاوى ١٥١١٥.

وأشارت مقررة الفرع إلى أن استئناف العمل بالمشروع وأنشطته يتم مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بعدوى كوفيد 19 مع الالتزام بارتداء الكمامات سواء المستهدفات أو المدربين والمحاضرين والتطهير والتعقيم المستمر.