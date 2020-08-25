اليوم السابع
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الصحة تعلن عن تطبيق لتقييم الخدمة داخل العيادات والمراكز التابعة للتأمين الصحى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:47 م
الصحة تعلن عن تطبيق لتقييم الخدمة داخل العيادات والمراكز التابعة للتأمين الصحى الدكتور أحمد السبكى
ماجد تمراز

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قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية مساعد وزير الصحة: "إن فيروس كورونا هو تحدٍ كبير للعالم كله وليس لمصر فقط، وأشاد العالم كله بالتجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن أعمال التشييد والبناء في منظومة التأمين الصحي الشامل لم تتوقف وجرى رفع كفاءة 59 مركزا صحيا في الأقصر، موضحا أن هناك تطبيقا وجهازا يمكن للمواطن إدخال "كود" يمكن من خلاله تقييم الخدمة التي تلقاها داخل العيادة أو الوحدة الصحية، والهدف من ذلك هو تطوير المنظومة.

وأضاف السبكى، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc الذي يذاع على قناة قناة dmc، أن تطبيق "البالطو" هو حل تكنولوجي في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة فيها ويتعرف التطبيق على المستخدم من خلال رقم بطاقته، ويمكن أن يطلب كافة الخدمات الخاصة به مجانا.

وأوضح أن المواطن الإنجليزي عندما يتوجه إلى منظومة التأمين الصحي في بريطانيا قد ينتظر لمدة تتجاوز الـ6 أشهر حتى يتمكن من عمل أشعة معينة، مشيرا إلى أن نظام الوحدات الصحية التي يوفرها المشروع لا تتعارض مع أي حالة حرجة تحتاج إلى التوجه للمستشفى.

وقال السبكى إن هناك أكثر من 2.9 مليون مواطن سجلوا بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وتم تقديم أكثر من 2 مليون خدمة صحية بينها 25 عملية جراحية، منها 5 عمليات جراحية ذات مهارة طبية عالية.


التأمين الصحى

التامين الصحى الشامل

وزاره الصحه

الرعاية الصحية

مستشفيات الصحه

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