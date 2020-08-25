الصحة العالمية تدعو الحكومات للتعاون في مواجهة كورونا باعتباره تحد غير مسبوق

كتب محمد شعلان

طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بتعزيز التعاون بين حكومات العالم والباحثين في المجال الطبي والمصنعين للوصول إلى حل نهائي لأزمة تفشي كورونا، وغرد تيدروس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " COVID19 هو تحد صحي عالمي غير مسبوق لا يمكن مواجهته إلا بتعاون غير مسبوق بين الحكومات والباحثين والمصنعين والشركاء متعددي الأطراف".



مدير الصحة العالمية على تويتر

وأكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تفشي الأمراض والأوبئة في كل التاريخ العالمي يؤدي إلى تغيير في المجتمعات والاقتصاد، لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق الان على تفشي فيروس كورونا ولابد من استغلال الفرصة لتنظيم العالم من جديد من أجل الأجيال القادمة.

وكتب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في رسالة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " على مر التاريخ ، أدى تفشي الأمراض والأوبئة إلى تغيير الاقتصادات والمجتمعات. لا يختلف COVID19 ، لكنه يمنحنا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في القرن لتشكيل العالم الذي سيرثه أطفالنا".

وكان قد طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بمنع النزعات العرقية حيال اكتشاف أى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "نحن بحاجة إلى منع النزعة القومية للقاح COVID19. لهذا السبب منظمة الصحة العالمية تعمل مع الحكومات والقطاع الخاص لضمان إتاحة الابتكارات الجديدة للجميع، فى كل مكان بدءًا من الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر".

فيما قالت مديرة منظمة الصحة العالمية الإقليمية للأمريكتين كاريسا إتيان، إنه يجرى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 كل يوم فى الأمريكتين نصفهم فى الولايات المتحدة.

وأضافت أن هناك زيادة تبعث على القلق فى أعداد الإصابات لدى دول تمكنت من السيطرة على تفشى الوباء لديها مثل الأرجنتين وكولومبيا.