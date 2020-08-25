الجارديان تسلط الضوء على كتاب يكشف رأى ميلانيا "المهين" عن ترامب وأبنائه

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير وصفته بالاستثنائى مفاده أن ستيفاني ونستون وولكوف، صديقة ميلانيا ترامب، "سجلت للسيدة الأولى" وهى تتحدث بشكل مهين عن أبناء زوجها وحتى دونالد ترامب نفسه، وتعتزم مشاركة هذه الملاحظات فى كتابها.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التقارير تتزامن مع إلقاء ميلانيا ترامب كلمة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري مساء الثلاثاء.

وقالت إن المراسل الإعلامي يشار علي نقل عن مصادر لم يسمها، أن ملاحظات ميلانيا تشمل "تعليقات قاسية بشأن إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس وكبيرة مستشاريه".

وسيصدر كتاب "ميلانيا وأنا" في 1 سبتمبر، وقالت "الجارديان" إن التقارير عن كتاب حول السيدة الأولى يأتى فى أعقاب نشر صحيفة واشنطن بوست لأشرطة شقيقة دونالد ترامب الكبرى، ماريان ترامب باري، تصف الرئيس بـ"القاسي" وتنتقد شخصيته وسلوكه.

وأوضحت أنه تم إنتاج هذه الأشرطة خلسة ولكن بشكل قانوني من قبل ماري إل ترامب، ابنة أخت الرئيس، التي أصدرت كتابًا ذائع الصيت في يوليو، أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا: كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم.

نشر دار نشر سايمون اند شوستر كتاب ماري ترامب وكتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب. وسوف ينشر كذلك كتاب "ميلانيا وأنا".

في المواد الدعائية، يقول الناشر إن وولكوف، وهى صديقة قديمة لميلانيا ترامب "تم تجنيدها للمساعدة في العمل فى حفل التنصيب الرئاسي رقم 58 ولأن تصبح المستشارة الموثوقة للسيدة الأولى".

وجاء فى الكتاب: "ثم انهار كل شيء عندما أصبحت كبش فداء لمخالفات مالية فى حفل التنصيب. كان من الممكن أن تدافع ميلانيا عن صديقتها البريئة وصديقتها المقربة ، لكنها وقفت إلى جانب زوجها ، وهي تعلم جيدًا على من يقع اللوم حقًا. كادت الخيانة أن تدمر وولكوف ".

كان جمع التبرعات لتنصيب ترامب موضوع تحقيقات من قبل المستشار الخاص والسلطات في نيويورك ونيوجيرسي ومقاطعة كولومبيا، والتي زُعم أنها استخدمت لجمع التبرعات لإثراء أفراد عائلة ترامب.

ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على التقارير المتعلقة بكتاب وولكوف ، لكن في نهاية الأسبوع الماضي، ردا على تعليقات شقيقته، أشار الرئيس إلى أنه اعتاد على مثل هذه الأخبار، قال ترامب: "كل يوم شيء جديد". "من يهتم؟"