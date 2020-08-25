التعليم توجه المدارس بسرعة البت فى طلبات المتقدمين للصف الأول للعام الجديد

محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديرى المدارس سرعة الانتهاء من البت فى طلبات المتقدمين للصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد، فى إطار الاستعداد لبدء العام الدراسى وتحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية بالوزارة.



وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال التى تم تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال موقع الوزارة لطلاب 11 مديرية تم التنبيه على الانتهاء من البت فى كافة طلبات المتقدمين للصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المعد للمديريات التعليمية لإعلان نتيجة القبول المبدئى لأولياء الأمور على الموقع الخاص بهم على أن تلتزم المدارس تسجيل موقف استلام الملفات من أولياء الأمور، مشددة على ضرورة الانتهاء من اعتماد الاحصاء الاستقرارى لنتائج الامتحانات، فى موعد أقصاه 30 أغسطس الجارى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذى سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.