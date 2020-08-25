إيران تسجل 125 حالة وفاة و2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب ـ محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية فى إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 125 حالة وفاة و2213 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق البيان اليومى حول مستجدات كورونا، وفيما تخطت حصيلة الإصابات بالفيروس فى إيران أكثر من 360 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة، وكذلك رصد أكثر من 311 ألف حالة شفاء.

وكانت "الصحة الإيرانية"، قد أعلنت بالأمس الاثنين عن أن عدد ضحايا فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 133 وفاة، إضافة إلى 2245 إصابة جديدة.

وأكدت الوزارة أن 26 إقليما من أصل 31، لا تزال فى وضع صحى خطير، بينها 14 إقليما فى وضع صحى أحمر بالنسبة لتفشى فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالى، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوى، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزى، يزد، جيلان.