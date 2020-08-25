إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق الإسماعيلية - القاهرة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 8 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة"، أمام محطة بنزين فى اتجاه القاهرة، أمام وصلة أم قمر، وتنوعت إصابتهم ما بين اشتباه كسر فى الضلوع والفقرات الخلفية والعمود الفقرى، والحوض، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بوقوع حادث تصادم سيارة 8 راكب بعمود إنارة، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة"، أمام محطة بنزين، فى اتجاه القاهرة، أمام وصلة أم قمر، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج.

وعلى الفور دفع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهم للمستسفى لتلقى العلاج وهم، نورا أحمد محمد 8 سنوات، من القاهرة، اشتباه كسر فى الضلوع وصعوبة فى التنفس، وعبد المقصود ‏سليمان 55 سنة من المنوفية مصابى بجرح قطعى فى فروة الرأس 5 سم، وجرح قطعى أعلى الشفاة 3 سم، وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد صابر ‏54 سنة من الجيزة مصاب باشتباه كسر فى الفقرات العنقية والعمود الفقرى وجرح قطعى باليد اليمنى، ووليد رجب مهران 74 سنة من محافظة الإسماعيلية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسناء سليمان مرسى 48 سنة من الجيزة مصابة بقدمها واشتباه كسر فى الحوض، إيمان ‏محمد أحمد 25 سنة من محافظة الإسماعيلية، مصابة باشتباه كسر فى الكاحل الأيسر، ورجب فرج الله محمد 65 سنة من محافظة القاهرة مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى وجرح قطعة 5 سم بالركبة اليمنى، وسناء أحمد محمد صابر، 23 سنة من الجيزة، مصابة باشتباه كسر فى العمود الفقرى، واشتباه خلع بالكتف الأيسر.