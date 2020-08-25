إسبانيا تفرض قيودا جديدة لمكافحة كورونا.. وكتالونيا تحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن رئيس كتالونيا كيم تورا ، فرض قيودا جديدة فى عدة مناطق بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص"، وقال تورا "الوضع لم يعد مستقرا والأعداد تتزايد باستمرار".

وتعمل كتالونيا أيضا على تقليل حجم الفصول المدرسية وإتاحة 500 ألف اختبار لفيروس كورونا في قطاع التعليم، على الرغم من نقص المعلمين والفصول الدراسية، حيث من المفترض أن يعود الطلاب إلى المدارس في أوائل سبتمبر كما يعود العديد من الموظفين من عطلاتهم الصيفية، مما أثار مخاوف من تزايد حالات الإصابة بشكل أكبر.

وفرضت إسبانيا قيودا أخرى فى منطقة مورسيا جنوب شرق إسبانيا، حيث تم حظر أكثر من 6 أشخاص ليسوا من نفس العائلة، وفي العاصمة مدريد، التي كانت الأكثر تضررًا، حثت السلطات الجميع على تجنب الاتصال الاجتماعي غير الضروري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعانى من ارتفاع فى عدد الاصابات بـ 400 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء ، مسجلة ما يزيد قليلاً عن 19 ألف تشخيص جديد في عطلة نهاية الأسبوع ، وأصبحت تاسع دولة من حيث عدد الإصابات في العالم والثانية في أوروبا ، قبل المملكة المتحدة وخلف روسيا.