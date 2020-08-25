أخبار المحافظات اليوم.. تأييد حكم الإعدام للمتهمين باغتصاب فتاة فرشوط

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تأييد حكم الإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة فى قضية اغتصاب "فتاة فرشوط" بقنا



عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين، جمال محمد الشريف، ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيح، وكرم الطاهر، وأسامة الأمير، المتهمين الثلاثة بخطف والشروع في قتل واغتصاب فتاة فرشوط، بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي .

غرق شخصين بشاطئ الفيروز فى مطروح



أعلن مستشفى مطروح العام وصول جثتين نتيجة الغرق بشاطئ الفيروز بمحافظة مطروح وهما : محمد أحمد عبدالحليم السباعي 32 سنة، وعصام محمد جاد 39 سنة من محافظة الجيزة، وتم إبلاغ قوات الأمن لتحرير محاضر الواقعة واتخاذ اللازم.

شاب يقتل والدته بالإسكندرية بسبب عدم حصوله على فرصة عمل



شهدت محافظة الإسكندرية واقعه تقشعر لها الأبدان ، بعدما قام شاب بقتل والدته بعد مشاجرة بينهما ، ولم يكتف بذلك ولكن أخفى الجثمان وأبلغ اشقاءه بأن والدتهم خرجت ولم تعد ومتغيبة عن المنزل ليتركهم حائرين للبحث عن المسنة التى تعدت الثمانين عاما ولم تعتد الخروج من المنزل . واعترف الجانى بالتحقيقات قائلا: حضرتلى العشا وعايرتنى بالبطالة فخنقتها بكيس بلاستيك ورباط، وتم اكتشاف الجثمان بعد 10 أيام.

مقتل فتاة على يد والدها فى المنيا بسبب التمرد على حياة القرية

لقيت فتاة مصرعها على يد والدها فى المنيا بسبب تغيبها عن المنزل والسفر الى القاهرة ، وعند عودتها وقعت مشادة بينها وبين والدها انتهت بوفاتها ، وقال عدد من أفراد أسرتها إن تطاولها على أبيها السبب، وقال المتهم: أنا فلاح بسيط ولا أملك إلا سمعتى وتمرد ابنتى أساء إلينا ولم أقصد قتلها.

مجهولون يقتلون طفلا لسرقة "توك توك" بكفر الشيخ



عثر أهالى قرية المنشية الجديدة التابعة لقرية إصلاح شالما بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة لطفل ،12 سنة، مرتدياً كامل ملابسه على حافة ترعة للري، وتم نقل جثمانه لمستشفى سيدي سالم المركزى .

الإعدام لربة منزل وعشيقها لاتهامها بقتل الزوج فى البحيرة



محكمة - أرشيفية

قضت اليوم محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار إبراهيم الطرابلى وعضوية المستشارين حسام الصياد وإيهاب شعبان بالإعدام شنقا على "زينب.س" 23 سنة، وعشيقها "أسامة.ا" 32 سنة لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى بمركز كفر الدوار.

إحالة سيدة وعشيقها قتلا الزوج "ليخلو لهما الجو" إلى جنايات الزقازيق



الزوج المجني عليه

قررت نيابة الإبراهيمية العامة، برئاسة معتز زهان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة زوجة وعشيقها، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لمحاكمتهما، ووجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل العمد والتحريض، لقيامهما بالاتفاق والاشتراك في قتل الزوج لكي يخلو لهما الجو للممارسة علاقتهما المحرمة.

إيقاف مدرس بكلية آداب المنصورة وإحالتها للتحقيق لاتهامها فى التلاعب بالامتحانات



الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ايقاف مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة لمدة 3 أشهر، وإحالتها إلى التحقيق، بعد أن تقدم عدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم الإعلام بشكوى لوجود شبهة تلاعب فى الامتحانات.

سوبر مان المنيا.. عامل يوميه يقفز فى النيل لإنقاذ 3 أشخاص من الغرق





شهدت محافظة المنيا ، قيام طارق معتمد 30 عاما ، بالقفز فى النيل لإنقاذ 3 شباب من الغرق فى المياه .

توفير 457 وظيفة جديدة بكليات جامعة العريش



قال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، إنه سيبدأ خلال أيام الإعلان عن توفير درجات وظيفية جديدة بكليات جامعة العريش لعدد 457 وظيفة موزعة على كليات الجامعة ما بين معيدين سيتم تعيينهم أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس.

4 مستشفيات للعزل تسجل صفر كورونا فى الأقصر