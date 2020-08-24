وصل وفد من حركة "طالبان" الأفغانية إلى باكستان، اليوم الإثنين، فى إطار الجهود الرامية للدفع قدما بعملية السلام بين الحركة والحكومة الأفغانية، وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشى أن الوفد المكون من سبعة من أعضاء الحركة وصل إلى إسلام آباد، تلبية لدعوة حكومة باكستان، وذلك لمناقشة عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البكستانية الرسمية "إيه بي بي".
وقال قريشي - في مؤتمر صحفي في مقر الخارجية الباكستانية بإسلام آباد اليوم - إنه سيعقد اجتماعا مع وفد طالبان لمناقشة عملية السلام والمصالحة الأفغانية، موضحا أن الهدف الرئيسي هو إعادة السلام في أفغانستان.
وأشار إلى أن باكستان أجرت مناقشات مفيدة في وقت سابق بين الولايات المتحدة وطالبان، كما لفت إلى أن الصين تدعم أيضا عملية السلام في أفغانستان.
يذكر أن بداية المحادثات تحت مظلة اتفاق السلام الموقع في فبراير الماضي برعاية أمريكية لم تسر وفق ما هو مخطط لها، إذ كان من المقرر أن تستكمل المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر، وتختلف طالبان والحكومة الأفغانية حول تنفيذ إطلاق سراح السجناء بين الجانبين.
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