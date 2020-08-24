وقال قريشي - في مؤتمر صحفي في مقر الخارجية الباكستانية بإسلام آباد اليوم - إنه سيعقد اجتماعا مع وفد طالبان لمناقشة عملية السلام والمصالحة الأفغانية، موضحا أن الهدف الرئيسي هو إعادة السلام في أفغانستان.

وأشار إلى أن باكستان أجرت مناقشات مفيدة في وقت سابق بين الولايات المتحدة وطالبان، كما لفت إلى أن الصين تدعم أيضا عملية السلام في أفغانستان.

يذكر أن بداية المحادثات تحت مظلة اتفاق السلام الموقع في فبراير الماضي برعاية أمريكية لم تسر وفق ما هو مخطط لها، إذ كان من المقرر أن تستكمل المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر، وتختلف طالبان والحكومة الأفغانية حول تنفيذ إطلاق سراح السجناء بين الجانبين.

