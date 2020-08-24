وزير التعليم العالى: انتهينا من 3 جامعات تكنولوجية.. والرئيس صدق على 6 جدد

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، في حوار مسجل مع قناة إكسترا نيوز: انتهينا من 3 جامعات تكنولوجية والرئيس صدق على 6 جامعات جديدة خلال العامين المقبلين، وستكون في المناطق الصناعية ليتدرب الطالب في المصانع أثناء التعليم وسيضمن فرصة عمل بعد التخرج، ونتمنى أن يكون لدينا في المستقبل القريب 25 جامعة تكنولوجية في مصر.



وأضاف، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج المواجهة: أن أغلبية من يدخل التعليم الفني كان يشعر أن الناس تنظر إليه نظرة دونية ولم تكن تليق بهذا النوع من التعليم، وحرصنا على إقامة جامعات ممتازة جدًا، ولكى نجعل الطالب يشعر بالفخر للانضمام إلى هذه الجامعات، ومن الممكن أن يحصل على شهادة البكالوريوس ويكون خريج الجامعة التكنولوجية نحن نعالج ثقافة مجتمعية ترسخت على مدار سنوات طويلة في مصر.

وأوضح، هذه المنظومة تساعد كل الفئات لخريجى الثانوية العامة والثانوية الفقنية، لدينا إقبال كبير على الجامعات التكنولوجية وهى جامعات راقية جدا في المنشآت والمواد، وجامعة بنى سويف كنا متعاقدين مع جامعة كورية ونقوم بعمل شراكات دولية ونتوجه إلى الدول الصناعية الكبيرة التي لها باع في هذا التعليم.



وتابع: اختيار الشراكات نتوجه إلى القلاع الصناعية الكبيرة والجهات الدولية والبنوك المانحة تتبنى مثل هذه المشروعات وتمنح تمويلات على 20 و30 عامًا، ومستعدون لدعم مصر في أي عدد من الجامعات التكنولوجية وهو مسار جديد للتعليم الفني الراقى التابع لوزارة التربية والتعليم.

وأكمل: نتوقع أن نبدأ العام الدراسى في موعده بشكل ناجح جدا والتعليم الهجين مختلف عن التعليم داخل المحاضرات، وواجهنا بعض التحديات ولكن حققنا أيضا بعض النجاحات ورفعنا الكثير من المناهج على المواقع وسنترك للجامعات المستقلة، وكل قسم أن يضع النموذج الذى يتيح عدم التأثير على مستويات الطلاب والحفاظ على صحة الطلاب.



وقال: الإمكانيات التكنولوجية مهمة ولكن تدريب أعضاء هيئة التدريس هو الأهم لكى تنتقل الجامعات المصرية العريقة إلى مكان آخر لكى نتيح لأى سن أن يستطيع أن يلتحق بالتعليم في أي وقت وهناك شهادات ممكن منحها عن طريق التعليم عن بعد، والتعليم ما بعد كورونا سيختلف ولن تكون هناك المباني الضخمة ومعظم التعليم سيتم خارج الحرم الجامعى.