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مفاوضون: لا اتفاق من أجل إعادة السلطة للمدنيين فى مالى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:38 م
مفاوضون: لا اتفاق من أجل إعادة السلطة للمدنيين فى مالى مالى
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مفاوضين تأكيدهم أنه لا اتفاق من أجل إعادة السلطة للمدنيين فى مالي.

أفادت مصادر مطلعة، بأن زعماء التمرد العسكرى فى مالى، الذى أسقط حكم رئيسها، إبراهيم أبوبكر كيتا، يقترحون إقامة نظام انتقالى فى البلاد تدير فيه السلطة حكومة بقيادة العسكريين، وذكرت صحيفة "Journal du Mali" أن المجلس العسكرى الحاكم فى مالى عرض، خلال المحادثات مع الوسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" فى باماكو، الأحد، إعلان فترة انتقالية تستمر 3 سنوات.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلت محطة "RFI" الإذاعية أن الحكومة الانتقالية يجب أن يتم تشكيلها، حسب خطة المتمردين، من العسكريين بالدرجة الأولى.

كما قالوا إنهم لا يعارضون السماح لكيتا بالعودة إلى منزله أو المغادرة إلى الخارج، إلا أنه تم التوصل إلى قرار أنه يجب طفو صفحة حكمه فى البلاد.

 


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