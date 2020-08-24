"مستثمرى جنوب سيناء" تطالب بتكثيف الطيران الداخلى لربط أسوان بالمدن الساحلية

كتبت آمال رسلان

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، بقرار وزير السياحة والآثار بعودة السياحة الثقافية من جديد إلى مختلف المناطق الأثرية بداية من أول سبتمبر المقبل وفق ضوابط محددة.

وأوضح عبد اللطيف أن هذا القرار يعطي دفعة قوية للحركة السياحة مع بداية الموسم الشتوي في مصر، خاصة مع إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحية وإمكانية تنفيذ برامج مشتركة تجمع بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.

وطالب بضرورة تفعيل وتسيير رحلات طيران داخلي بين المحافظات السياحية، تشمل رحلات بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، لتسهيل حرية التنقل للسائح بين السياحة الثقافية والشاطئية.

وذكر أنه يجب التنسيق من الآن بين وزارتي السياحة والآثار والطيران واتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين، لإعداد برامج سياحية ورحلات طيران للاسواق المستهدفة، والقيام بحملات تسويقية عبر وسائل السوشيال ميديا في الدول المستهدف منها جذب سياحة، مما سيساعد كثيرا في عودة السياحة بقوة بداية من شهر أكتوبر المقبل وكذلك التنسيق بين المحافظات السياحية من خلال المحافظين بتقديم مميزات وتسهيلات بالمناطق السياحية لمساعدة المنشآت الفندقية في جذب مزيد من السياحة.

وأشار إلى ضرورة الإعلان عن خطة وزارة السياحة والآثار المستقبلية فيما يخص عودة السياحة النيلية ورحلات النايل كروز لأنها عنصر مشترك مع سياحة الآثار خاصة أن أغلب معالم الآثار المصرية موجودة على ضفاف نهر النيل بالاقصر وأسوان والسائح يعشق الإقامة والتنقل داخل النايل كروز ما بين أثار الاقصر وأسوان عبر نهر النيل.

ونوه الى أن السياحة الثقافية من الممكن أن تكون عنصر فعال في تنشيط السياحة الشاطئية من خلال اعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية مثل وضع برنامج سياحي يشمل زيارة الاقصر وأسوان وأيضا جنوب سيناء والبحر الأحمر. واشار الى انه من الممكن اعداد برامج سياحية تشمل ايضا السياحة البيئية والدينية الى مدينة سانت كاترين مع مدن سياحية شاطئية وثقافية مثل شرم الشيخ والاقصر واسوان . وأضاف أنه لابد من مساعدة القطاع السياحي بتفعيل مبادرات البنك المركزي الخاصة بالسياحة حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها والقيام بعمليات التطوير و بدفع رواتب العمالة لديها خاصة أن القطاع السياحي رغم الإعلان عن هذه المبادرات وضوابطها الإ أن الفنادق والمنشآت السياحية لم تستفد منها نتيجة لاحجام البنوك عن التمويل رغم تعليمات البنك المركزي لها ووجود ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية لاقراض القطاع السياحي.