محافظ مطروح يكرم العاملين المحالين للمعاش بالديوان العام (صور)

مطروح حسن مشالى

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الاثنين العاملين المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة بعد بلوغ السن القانونية، وذلك فى جو أسرى جميل ساده مشاعر الوفاء والعرفان بالجميل وكتقليد حرصت عليه المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة و أسر المحالين للمعاش .

ومنح محافظ مطروح خلال الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة والاعلام بالمحافظة المحالين للمعاش شهادات تقدير ومبالغ مالية، تقديراً لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية المحافظة ،مشيرا إلى أن باب المحافظة مفتوح دائما لأبنائها واستيعاب أرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح ،والعمل، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة كما حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية معهم متمنيا لهم بداية حياة جديدة موفقة.

وتقدم المحالين للمعاش وأسرهم بالشكر والتقدير لمحافظ مطروح على هذه اللفتة الكريمة ورعايته واهتمامه بكافة أبناء مطروح، ودعمه الدائم لمنظومة العمل في جميع أنحاء المحافظة ،من خلال الحب والتقدير لجميع العاملين، بجانب جهوده المستمرة بكافة القطاعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأهالى مطروح .