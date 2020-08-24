محافظ الوادى الجديد يناقش تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 205 ملايين جنيه

الوادى الجديد - فريق المحافظات

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك لمتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة والتى يتم تمويلها باعتمادات تقدر بـ205 ملايين جنيه، سواء فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المخططة أو الأسواق العشوائية.

وتناول الاجتماع استعراض أعمال التطوير التى تجرى بأحياء البرى والسبط الشرقى والمجاهدين والسبط البحرى وأعمال إزالة مبانٍ الخطورة الداهمة ودهان واجهات المبانى بالإضافة لأعمال رصف الطرق وصيانة شبكات الكهرباء .

كما تم التنسيق لإدراج كل من مشروع تطوير سوق الشعلة بمدينة الخارجة ومنطقة موط القديمة ومنطقتين غير مخططتين بالداخلة والاتفاق على تحديد موعد لافتتاح سوق الفرافرة الحضارى وذلك لبدء تشغيله للمواطنين .