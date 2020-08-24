محافظ الدقهلية يعلن فوز 82 شابا بوحدات مشروع 306 فى المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية والمتعلقة بالاستعددات النهائية لتسليم وحدات مشروع 306 للشباب والشابات أبناء محافظة الدقهلية، الذين فازوا فى القرعة العلنية أول أمس على وحدات المشروع بمدينة المنصورة، مضيفا أن فوز 82 متقدما منهم 7 من الحالات الإنسانية وذوى الإعاقة من إجمالى 104 متقدمين على وحدات المشروع فى نطاق شرق وغرب المنصورة، بعدد 82 "مشروع صغير"، وذلك تمهيدا للافتتاح للمشروع.

ووجه محافظ الدقهلية القائمين على العمل سرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها مع الالتزام بالجودة المطلوبة، باعتبار أن هذا المشروع يعد واجهة حضارية وإضافة جديدة غير مسبوقة فى محافظة الدقهلية.

وأوضح المحافظ أن الهدف من المشروع هو إتاحة فرص العمل الحر الكريمة لأبناء المحافظة من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا أن المشروع عبارة عن مجمع وحدات لبيع وتقديم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضارى متميز، يليق بالمحافظة وعاصمتها مدينه المنصورة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يأتى في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة، وأن المشروع يحول الشارع لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.

من الجدير بالذكر أن المشروع يقع داخل حديقتين بشارع الجيش، أحدهما بنطاق حى غرب، والآخر بنطاق حى شرق بالمنصورة، ويضم دورات مياه لائقة وأماكن انتظار وممشى للمترددين.

وأكد المحافظ أن الدولة والمحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير فرص العمل الحر للشباب واتاحة الحياة الكريمة لهم بالمحافظات.