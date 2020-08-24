مجلس الأمن يناقش تقرير الأمين العام بشأن تهديدات داعش فى العراق وسوريا

كتبت - هند المغربي

يعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة استماع مفتوحة، اليوم، حول تقرير الأمين العام الحادى عشر بشأن التهديد الذى يشكله تنظيم داعش فى العراق وسوريا بعنوان "التهديدات التى يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية" بحضور وكيل الأمين العام فلاديمير فورونكوف ، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، ومساعد الأمين العام ميشيل كونينكس ، المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED) .

وذكر الأمين العام في تقريره أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تصاعد نشاط داعش، بما في ذلك نشاط بعض المنتسبين الإقليميين. وأكدت الجماعة، في 31 أكتوبر 2019، مقتل زعيمها أبو بكر البغدادي بالقرب من باريشا، سوريا ، خلال غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية. ويشير التقرير إلى أن التوجه الاستراتيجي للجماعة يبدو أنه ظل على حاله في عهد أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى ، قائدها الجديد ، الذي أدرجته لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش والقاعدة في 21 مايو.

ومن المتوقع أن يتم التطرق إلى أنشطة داعش في المناطق التي كانت تحت سيطرتها سابقًا في العراق وسوريا خلال اجتماع اليوم. وبحسب تقرير الأمين العام، فإنه ارتفعت عدد الهجمات في بعض تلك المناطق بشكل كبير في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وتشير التقديرات إلى أن داعش لديها حوالي 10 الاف مقاتل نشط في العراق وسوريا. ولتمويل عملياتها في العراق وسوريا ، تستخدم الجماعة التبرعات ، والخطف مقابل فدية ، وابتزاز الشركات والأفراد ، والنشاط التجاري. تعتبر الدول أن داعش لديها احتياطيات مالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار .