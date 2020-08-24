علماء يحذرون من توقف التجارب السريرية للسرطان والقلب بسبب كورونا

كتبت نهير عبد النبى

تم إيقاف آلاف التجارب السريرية لاكتشاف علاج الأمراض، بما فى ذلك السرطان وأمراض القلب، فى أعقاب وباء كورونا كوفيد -19، حيث تأثر سبعة من كل عشرة مشاريع بحثية تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بجائحة كوفيد -19، وفقًا لتحليل أجرته جامعة ساوثهامبتون.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية تم إيقاف واحد من كل عشرة - 1500 - تمامًا، بما فى ذلك التجارب السريرية للأدوية الجديدة وكذلك الأبحاث المختبرية، وقال الدكتور مايكل هيد، العضو البارز فى فريق البحث، إن جميع مجالات الصحة قد تأثرت أثناء البحث عنCovid-19 .

ومن المحتمل أن تكون الجمعيات الخيرية للأمراض الرئيسية، مثل السرطان وأمراض القلب، قد تضررت بشدة من انخفاض تمويل الأبحاث، لكن الدكتور هيد حذر من أن الجمعيات الخيرية الأصغر التي تغذي الأبحاث عن الأمراض النادرة التي لها علاجات قليلة ستجد صعوبة في الاستمرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه جمعية خيرية للسرطان اليوم أن القلق المحيط بالسرطان كان `` أعلى من أي وقت مضى '' بسبب Covid-19 ، حيث يشعر المرضى بالقلق من أوقات الانتظار القياسية والتجارب المتأخرة.

وتسلط الأرقام الضوء على التأثير الكارثى الذى أحدثه Covid-19 على الأبحاث الطبية فى المملكة المتحدة، يأتى ذلك وسط مخاوف بشأن التأخير فى رعاية الأمراض الأخرى التي يسببها فيروس كورونا ، الأمر الذي دفع المسعفين إلى التحذير من انخفاض معدلات النجاة.

وفي مارس قال المعهد الوطني للبحوث الصحية (NIHR) إنه سيتم تعليق التجارب السريرية الجديدة لإعطاء الأولوية لدراسات Covid-19، مثل العلاج واللقاحات.

كما توقفت المحاكمات فى مرحلة التوظيف، مع قيام صناديق NHS ومجالس الصحة باتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة، كان على ثقة المستشفيات التفكير فيما إذا كان يمكن حماية المشاركين في التجربة من Covid-19، لأن الأدوية يمكن أن تضر بجهاز المناعة ، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة.

كما ساعد الهدف من إيقاف البحث مؤقتًا فى إعادة نشر الطاقم السريرى لرعاية الخطوط الأمامية للمساعدة في علاج مساحات واسعة من مرضى Covid-19.، تشمل التجارب السريرية مقدمي الرعاية والممرضات الذين يعتنون بالمرضى المعنيين ، بالإضافة إلى العلماء الباحثين.

تم طلب المختبرات إلى حد كبير لإجراء اختبارات جماعية لفيروس كورونا، وليس من الواضح إلى متى ستكون هناك حاجة إليها، يتم إضافة نحو 200 تجربة جديدة إلى محفظة شبكة الأبحاث السريرية (CRN) التابعة للمعهد الوطني لحقوق الإنسان كل شهر - 2400 تجربة في السنة.

وفي 2018-2019 ، دعمت CRN أكثر من 6100 دراسة وجندت أكثر من 870.000 مشارك، نظرت جامعة ساوثهامبتون في قاعدة بيانات Edge ، التي تستخدمها صناديق NHS لإعطاء معلومات حول الأبحاث التي يتم إجراؤها على مواقعNHS ، كشفت النتائج المبكرة أن 70% من الأبحاث قد تأثرت بطريقة ما نتيجة لـCovid-19 .

وتشمل التجارب السريرية بالإضافة إلى دراسات الأوبئة والدراسات المختبرية، مثل النظر في عوامل الخطر للأمراض، تم إيقاف نحو 60% من المشاريع - ما مجموعه 9000 - مؤقتًا ربما توقفوا عن تجنيد المرضى لأن خطر الإصابة بعدوى Covid-19 في المستشفيات كان مرتفعًا للغاية.