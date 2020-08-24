ضبط وتحرير 6 مخالفات و100 علبة سجائر بدون فواتير بحملات تموينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق حملات تموينية بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق، وتم تحرير 6 مخالفات متنوعة وضبط 100 علبة سجائر بدون فواتير.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت نتيجه المرور والحملات عن ضبط 5 كرتونة شيبسي بدون فواتير، وضبط 100 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير، وضبط شيكارة دقيق على عربه كارو، وضبط 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 3 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى نفس السياق قال وكيل تموين الأقصر، أنه نجح رجال المديرية فى ضبط طن دقيق مخابز قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير محضر رقم 1154 جنح القرنة، وذلك بناءاً علي توجيهاته وتعليماته المستمرة بتشديد الرقابة، حيث قامت إدارة تموين القرنه بضبط عدد 20 شكارة دقيق مخابز بلدية بدائرة الإدارة وتحرير محضر ضد "ح.م.ا" القرنة، بمعرفة رجال إدارة القرنة التموينية كل من محمود عبدالعال وحسين محمد وعبدالحميد العزب، موضحاً أنه خلال المدة من 1 حتى 20 / 8 /2020، تم صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، مضيفاً أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.