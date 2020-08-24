شواطئ إيطاليا تعود للاكتظاظ بالمصيفين وعدم مراعاة مسافات التباعد.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت الشواطئ الإيطالية عودة اكتظاظ المصيفين دون اتخاذ إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي ما زال متفشيًا في الكثير من دول العالم وبدأ العودة في شكل موجة ثانية بدول أخرى، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للإيطاليين وهم مصطفون على الشواطئ وحرص القليل منهم على ارتداء الكمامات بين شهدت الشواطئ تواجد كثيف من المواطنين الذين تجاهلوا تحذيرات العدوى من وباء كورونا العالمي.

وكانت قد قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، في مقابلة مع صحيفة أمس الأحد، إن حكومة بلاده لا تفكر في فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.



اكتظاظ المصيفين على شواطئ ايطاليا

وأعلنت السلطات أول أمس السبت تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس لتتخطى بذلك عتبة الألف إصابة يوميًا لأول مرة منذ خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في مايو، وإيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة.

وقال سبيرانتسا لصحيفة لا ستامبا اليومية: "لن نفرض عزلا عامًا جديدًا"، مضيفًا أن الوضع الراهن لا يُقارن بفبراير شباط ومارس عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم.

وتابع قائلا: "أنا متفائل لكني حذر، جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير"، مضيفًا أن إيطاليا ضاعفت عدد الأسرَّة في وحدات العناية المركزة.

ولا يزال عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا أقل بكثير مما تسجله إسبانيا وفرنسا كما أن عدد الوفيات اليومي منخفض.

وقالت ساندرا تسامبا المسؤولة الكبيرة بوزارة الصحة في مقابلة منفصلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا إنها موقنة بأن إيطاليا لن تفرض عزلا عاما على مستوى البلاد لكنها لم تستبعد فرض قيود على المناطق التي تشهد زيادات كبيرة في أعداد الإصابة بالفيروس.