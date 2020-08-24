وقال مون - خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إذا فشلنا في وقف انتشار الفيروس في هذه المرحلة، فسنضطر إلى رفع إرشادات التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث" .

وأشار إلى أنه في ظل قيود المستوى الثالث، ستتوقف الحياة اليومية، مع فقدان العديد من الوظائف، مما يؤدي إلى "ضربة اقتصادية هائلة"، وأضاف "حتى النظام الطبي قد ينهار"، مطالبا الجمهور بتركيز الجهود على تجنب ما أسماه "أسوأ وضع".

وفيما يتعلق بالأطباء في جميع أنحاء البلاد الذين أضربوا عن العمل احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح القوى العاملة الطبية، حذر الرئيس مون من "رد حازم" على عملهم الجماعي غير المشروع، من أجل حماية أرواح الناس.. وشدد على أنه "ليس هناك شك في أن التوسع في خدمات الصحة العامة هو الاتجاه الذي يجب أن يسير عليه مجتمعنا".

يذكر أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 17663 حالة بزيادة 264 حالة، بحسب ما أعلنه مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق اليوم، وسط مخاوف من اندلاع موجة ثانية من العدوى في أرجاء البلاد، مع استمرار ظهور حالات الإصابة الجماعية صغيرة وكبيرة الحجم خارج العاصمة وضواحيها وزيادة أعداد حالات الإصابة غير معروفة المصدر.

ورفعت السلطات مستوى نظام التباعد الاجتماعي في سول وإقليم كيونج كي إلى المستوى الثاني، بدءًا من يوم 16 أغسطس، لاحتواء انتشار فيروس كورونا في هذه المناطق، ثم وسعت نطاق هذا الإجراء اعتبارا من أمس /الأحد/ ليشمل جميع أنحاء البلاد، بعد تسجيل حالات كوفيد-19 في جميع المدن والمقاطعات الـ 17 الرئيسية لأول مرة منذ تسجيل الحالة الأولى على أراضي البلاد في 20 يناير.