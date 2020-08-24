رئيس شعبة الذهب يؤكد سعر المعدن النفيس مرتبط بالوضع السياسى .. فيديو

كتب محمد شرقاوى

قال رفيق العباسى ، رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات، إن الذهب هو الملاذ الآمن ، ومن الطبيعى أن يتصدر المعدن النفيس مقدمة الإهتمام فى ظل وجود أى تخوف اقتصادى ، مؤكدا فى مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية.

وأضاف العباسى ، أن الذهب يحفظ بقيمته ويلجأ إليه المستثمرون عندما يتراجع الاقتصاد ، مؤكدا أن الوضع السياسي فى أى بلد وتصريحات المسؤلين ، تؤثرعلى أسعار الذهب وتلعب دورا في الانخفاض أو الارتفاع ، ونصح العباسي ، المواطنين ،بوضع فائض الأموال في الذهب، مؤكدا أنه لا يستطيع التكهن بالارتفاع أو الانخفاض، مشيرا إلى أن سعر الذهب وصل لارتفاع غير مسبوق، احتمالات الارتفاع الفترة المقبلة أكبر من احتمالات الانخفاض.