اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:23 ص
خالد صلاح
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رئيس النمسا يشدد على ضرورة التعاون الدولي للتغلب على أزمات كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:00 ص
رئيس النمسا يشدد على ضرورة التعاون الدولي للتغلب على أزمات كورونا الرئيس النمساوي الكسندر فان
أ ش أ

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أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين إنه بالتعاون الدولي معا فقط يمكن التغلب على الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا.
 
وقال الرئيس الأحد في افتتاح منتدي ألباخ الأوروبي- الذي يعقد لأول مرة عبر الإنترنت، دعونا لا ننسى أنه عاجلاً أم آجلاً نأمل أن يطور البحث العلمي لقاحًا ضد جائحة كورونا لكن لن يكون هناك لقاح ضد أزمة المناخ.
 
وأضاف الرئيس أنه من المهم أن نتبع طريقة مستدامة لتأمين مستقبلنا الأوروبي المشترك وإعادة بناء اقتصاداتنا ليس فقط بشكل أقوى ولكن بشكل أكثر عدلاً.

النمسا

أزمات كورونا

كورونا

رئيس النمسا

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