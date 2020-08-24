دير الأنبا أنطونيوس البحر الأحمر يعلن فتح أبوابه للزيارات بعدة شروط

كتب مايكل فارس

أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن أنه سيتم فتح أبواب الدير للزيارة بدءا من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر طوال أيام الأسبوع من 4 عصرا حتى 6 مساء، على أن يكون دخول الدير الآثرى دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وتابع الدير فى بيان له، اليوم الاثنين، برجاء الالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وامتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي عراض تنفسية بأي شكل من الأشكال، مضيفا، نصلى دائما من أجل سلامة الوطن وشعبنا والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأعلنت العديد من الأديرة فتح أبوابها للزوار، مثل دير السيدة العذراء بجبل أخميم، فى سوهاج، الذى أكد أن الزيارات متاحة خلال هذا الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساءا ولن يسمح بالمبيت أو بالتواجد بعد هذه المواعيد.

وأضاف الدير فى بيان بتوقع الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم الشرقي، أن المعمودية سوف تبدأ الساعة 6:30 ونصف صباحا طوال الأسبوع وسيقام قداس واحد يوم عيد السيدة العذراء صباح السبت 22 أغسطس.

ومع بدء فتح الكنائس أبوابها للصلاة فى 3 أغسطس الجاري، أعلنت العديد من الأديرة على مستوى الجمهورية عن استقبال زوارها ، فيما أعلن ديرين إثنين استمرار الغلق والاعتذار عن استقبال الزوار.

من جهة أخرى، أكد دير السيدة العذراء "براموس" بوادى النطرون، فى تنويه له، أن الدير ما زال مغلقا أمام الزوار سواء أفرادا أو مجموعات وذلك حتى إشعار أخر ، وعدم توقع قبول استثناءات فى هذا الأمر.

وأعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر، أنه تقرر بدء استقبال الزائرين من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، طوال أيام الأسبوع معادا يومي "الجمعة والأحد" .

وأيضا، أعلن دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، أنه تقرر أن يفتح أبوابه لإستقبال الزائرين رسمياً طوال الأسبوع بدءاً من الأحد 2 أغسطس 2020، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية للجميع لحمايتهم من العدوى خلال آداء الطقوس الدينية وزيارة الدير.

وكذلك أعلن دير الشهيدة دميانة بالبرارى فى الدقهلية، عن بدء استقبال الزائرين ‏بدء من يوم الاثنين الماضى، على أن تبدأ الزيارات من الساعة 8 صباحا ‏حتى 7 مساء وتقتصر على زيارة المزار والقبر فقط لأخذ بركة قديسى ‏الدير دون حضور قداسات.‏

وأوضح الدير ضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة ‏والتباعد الاجتماعى مضيفا برجاء امتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين ‏يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجة حرارة الجسم أو سعال أو التهاب ‏بالحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.‏