اليوم السابع
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حماية المستهلك: استقبلنا 13 ألف شكوى فى شهر يوليو الماضى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:00 م
حماية المستهلك: استقبلنا 13 ألف شكوى فى شهر يوليو الماضى أحمد سمير
ماجد تمراز

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قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إستراتيجية الجهاز تعتمد على الوعي لدى المستهلك ويعرف مزايا القانون والحقوق التي منحها له، بالإضافة إلى توفير الحماية للمواطن، وثالث جزء في الاستراتيجية ضبط وتنظيم الأسواق، مشيرًا إلى أنه منذ صدور القانون عرفت جميع الجهات الدور الذي يقوم به الجهاز وأنشطته.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية چاسمين طه زكى، ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc ، أن جهاز حماية المستهلك لا يقتصر على الشكوى فقط، بل يقوم بضبط الأسواق وله حق الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن عام 2019 وصل 60 ألف شكوى، وخلال شهر يوليو الماضي وصلت 13 ألف شكوى فقط، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020 وصلت 63 ألف شكوى.

وأوضح أن هناك شكاوى تحتاج مدة أطول من الفحص، مثلا شكاوى السيارات، ولكن في النهاية لها حل، مشيرا إلى أن المستهلك ليس دائمًا على حق، ولكن في مصر المستهلك غالبًا يكون على حق، مشيرًا إلى أن أكثر الشكاوى تكون بخصوص السلع الاستهلاكية ويليها شكاوى الإنترنت، ويتم التواصل مع الجهاز من خلال الخط الساخن والموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالجهاز ومتاح على كل أنظمة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى تطبيق واتساب.

وقال، إنه لابد على المستهلك أن يتعامل مع الشركات أو الجهات المعروفة حتى يتمكن الجهاز من التعامل معها وحتى يضمن المستهلك سلعة مضمونة، مشيرًا إلى أنه أكثر من 85% من الشكاوى يتم التعامل معها وحلها، موضحا أن أغرب الشكاوى متمثلة في الإعلانات الوهمية والمضللة، وأن بعض من يروجون على أنهم أطباء نكتشف أنهم ليسوا كذلك وبعضهم "دبلوم تجارة".


جهاز حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك

السلع الاستهلاكيه

مراقبه الاسواق

حماية المستهلك

اخبار

شكاوى المواطنين

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