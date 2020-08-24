اليوم السابع
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تفاصيل إنشاء مستشفى الطوارئ والجراحات الجديدة في جامعة سوهاج بـ130مليون جنيه

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:32 م
تفاصيل إنشاء مستشفى الطوارئ والجراحات الجديدة في جامعة سوهاج بـ130مليون جنيه الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج أعمال الحفر والإنشاء بمشروع مبنى مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، يرافقه الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعي.

وخلال متابعته أكد عزيز، على سرعة الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمنى وازالة كافة العقبات التى من الممكن ان تعيق سرعة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع قد تم إسناده للشركة الوطنية للمقاولات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، ومن المتوقع ان ينتهى العمل فيه خلال 24 شهر .

واوضح الدكتور حمدى سعد انه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 1400 متر مربع، و يشمل المبنى بدروم ودور ارضي، بالاضافة إلى 7 ادوار متكررة بخدماتها وعنابر للعناية المركزة والعناية فائقة التعقيم، وغرف للعزل وعنابر وغرف لإقامة المرضي، وقسم للطوارئ وأقسام للاشعة والمعامل، إلى جانب عدد من الغرف الإدارية والخدمية.

 

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