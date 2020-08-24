"تعليم الإسكندرية" يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "فرسان القراءة"

الإسكندرية جاكلين منير

كرم يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية اليوم الإثنين، الطلاب والمدارس الفائزة في مسابقة فرسان القراءة صيف ٢٠١٩ ومسابقة المعسكرات والمكتبات المتميزة صيف ٢٠١٩.

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أنه تم تكريم إخصائي المكتبات والموجهين المكتبات الأوائل، بحضور فتحي عبد الستار موجه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم حيث حصد تعليم الإسكندرية فى مسابقة فرسان القراءة صيف ٢٠١٩ المركز الأول الطالبة حبيبة محمد بسيوني، إدارة المنتزه التعليمية، والمركز الثاني الطالب أحمد محمود أحمد سليم إدارة العجمي التعليمية، والمركز الرابع جمهوري الطالب عمر أحمد توفيق بنين إدارة وسط التعليمية.

وكان يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد شارك في افتتاح دورة "تنمية مهارات التربية الإسلامية" بحضور الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد أبو خشبة وكيل أول وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور هاني تمام مدرس الفقه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمود فؤاد مستشار تنمية مهارات التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأت دورة "تنمية مهارات التربية الإسلامية" المقامة بوزارة الأوقاف بمعسكر أبو بكر الصديق بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الأوقاف لرفع كفاءة تعليم التربية الدينية خاصة في عصر العولمة ومواجهة التحديات وتستمر فعاليات الدورة لمدة يومين يحاضر فيها كوكبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية وقيادات وزارة التربية والتعليم .















