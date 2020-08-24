اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار اللحوم اليوم الاثنين ..الضأن يتراوح من 120 لـ 140جنيه

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم اليوم الاثنين ..الضأن يتراوح من 120 لـ 140جنيه لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما اعلنته شعبة القصابين ، بالغرفة التجارية بالقاهرة وسجلت اللحوم الضأن 120-140.جنيها، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملي 100-120  جنيها. 
 
كما سجلت  اللحوم الكندوز  110-140 جنيها، والسجق 110-140  جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار  البفتيك و الاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة  بين 120-140 جنيها الكيلو،  البرجر البلدى سجل   120-140 جنيها الكيلو، أسعار  الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها . 
الجدير بالذكر أن  شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل  طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك حيث شهدت أسعار الخضراوات استقرار على مدار الأيام الماضية.
 
 

اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة